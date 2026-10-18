Fiorentina-Como 1-2, sinistro di Pongracic a battere Butez: la viola riapre il match

Fiorentina-Como 1-2, sinistro di Pongracic a battere Butez: la viola riapre il matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:44Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina riapre la partita al Franchi contro il Como a poco meno di tre minuti dall'intervallo. Angolo battuto dai viola, colpo di testa in sospensione di Viery che viene respinto sulla linea, e sulla repsinta arriva Pongracic che con il sinistro batte Butez. 