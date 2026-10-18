Fiorentina-Como 0-0, colpo di testa di Nico Paz e grande riflesso da parte di De Gea

Fiorentina-Como 0-0, colpo di testa di Nico Paz e grande riflesso da parte di De GeaFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:27Notizie di FV
di Redazione FV

Occasione per il Como, che soffre ma sa essere anche pericoloso. Cross dalla sinistra di Caqueret e colpo di testa di Nico Paz che gira in torsione la sfera verso la porta ma trova un grande riflesso a mettere il pallone in angolo da parte di De Gea.