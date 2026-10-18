FirenzeViola Fiorentina-Como 1-3, i viola cadono ancora in casa: quinta sconfitta in Serie A

La Fiorentina cade per la terza volta in stagione al Franchi (le prime sconfitte erano state contro Frosinone e Torino), stavolta contro il Como di Cesc Fabregas. I viola, reduci dalla sconfitta di Genova contro il Genoa, approcciano bene il match, producendo diverse palle gol nella prima metà dei 45 minuti di gioco e divorandosi due gol con Njie e Fagioli, ma vengono puniti nel giro di pochi minuti da due fiammate del Como con Liberali prima e Nico Paz poi. A fine primo tempo però la squadra di Vanoli riapre il match su angolo con un gol, il primo in A, di Pongracic, e va addirittura ad un passo dal 2-2 con un'altra rete del croato annulata per fuorigioco. Nella ripresa la Fiorentina prova a partire decisa alla ricerca del pareggio, ma spreca nuovamente a tu per tu con Butez sia con Njie che con Ndour.

Così come accaduto nei primi 45' di gioco però nel momento migliore dei viola ad andare a segno in contropiede è il Como, che realizza il 3-1 con Douvikas. Da lì in poi la Fiorentina rischia di sbandare ma allo stesso tempo anche di riaprire la sfida, con un palo colpito di testa da Njie e un tiro respinto in angolo di Fagioli. Il match termina però con la quinta sconfitta in campionato viola, la seconda del Vanoli bis.