Fiorentina-Como, formazioni ufficiali: Pongracic dietro ma anche Viery. C'è Goncalves

Fiorentina-Como, formazioni ufficiali: Pongracic dietro ma anche Viery. C'è GoncalvesFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:02Copertina
di Redazione FV

Tutto pronto per la sfida tra Fiorentina e Como in programma alle ore 15 all'Artemio Franchi di Firenze. Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongračić, Viery; Ndour, Fagioli; Njie, Pedro Goncalves, Mastantuono, Pellegrino. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Cordeiro, Brescianini, Neto, Valdepeñas, Gomes, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirro, Ademi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Caqueret, Paz, Liberali; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Vigorito, Sánchez, Ramon, Perrone, Dossena, Lahdo, Da Silva, Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Tutu, Kambwala.

Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bindoni / Monaco
IV ufficiale: Marcenaro
VAR: Paterna
AVAR: Pezzuto