Fiorentina-Como 1-3, ci prova anche Fagioli: grande parata di Butez
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Continua a spingere la Fiorentina che dopo il palo di Njie va nuovamente vicina al gol del 2-3. Recupero palla alto dei viola che arrivano al tiro con Fagioli, bravo a calciare di sinistro ma sfortunato nel trovare un grande riflesso da parte di Butez, che ha deviato in corner una conclusione destinata a spengersi sotto la traversa.
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