Fiorentina-Como 1-3, ci prova anche Fagioli: grande parata di Butez

Fiorentina-Como 1-3, ci prova anche Fagioli: grande parata di ButezFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:48Notizie di FV
di Redazione FV

Continua a spingere la Fiorentina che dopo il palo di Njie va nuovamente vicina al gol del 2-3. Recupero palla alto dei viola che arrivano al tiro con Fagioli, bravo a calciare di sinistro ma sfortunato nel trovare un grande riflesso da parte di Butez, che ha deviato in corner una conclusione destinata a spengersi sotto la traversa.