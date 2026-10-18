Marelli: "Incredibile che sia stato dato gol al Como: c'era un fallo netto"
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Durissima l'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli in diretta a DAZN dopo la rete segnata da Liberali che ha sbloccato la gara tra Fiorentina e Como ad opera di Liberali. Tutto nasce da un contrasto tra Kempf e Pedro Goncalves in cui il difensore dei lariani trattiene vistosamente il portoghese: "Davvero non capisco come non abbia fischiato fallo e come questo gol sia confermato - dice Marelli. Kempf non fa nulla per evitare il contatto e anzi, trattiene vistosamente il giocatore della Fiorentina che è stretto in una morsa. Era fallo tutta la vita".
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