Marelli: "Incredibile che sia stato dato gol al Como: c'era un fallo netto"

Durissima l'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli in diretta a DAZN dopo la rete segnata da Liberali che ha sbloccato la gara tra Fiorentina e Como ad opera di Liberali. Tutto nasce da un contrasto tra Kempf e Pedro Goncalves in cui il difensore dei lariani trattiene vistosamente il portoghese: "Davvero non capisco come non abbia fischiato fallo e come questo gol sia confermato - dice Marelli. Kempf non fa nulla per evitare il contatto e anzi, trattiene vistosamente il giocatore della Fiorentina che è stretto in una morsa. Era fallo tutta la vita".