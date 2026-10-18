FirenzeViola Alle 15 c'è Fiorentina-Como, Brescianini e Pongracic dal 1'. Scalpita anche Viery

In vista della gara del Como con il forfait di Ranieri Pongracic potrebbe partire titolare. Scalpita Viery in ballottaggio sia con il croato che con Valdepenas a sinistra. Occasione per Brescianini, tornano Pellegrino e Njie

La Fiorentina attende il Como, sì reduce dalla sconfitta in Champions e incerottato (lungo l'elenco degli infortunati) ma sempre squadra ormai da annoverare tra le big. Il tutto per dire che Vanoli di sicuro non si fida della squadra di Fabregas che, dopo il ko con il Feyenoord, ha spostato subito il focus sul campionato. A questo si aggiunga che a Firenze il Como la scorsa stagione ha vinto sia in Coppa che in campionato (mentre il bilancio al Sinigaglia è a favore dei viola) perciò Vanoli vuole interrompere subito il trend negativo al Franchi e dimostrare che quest'anno è un'altra musica.

Tanti cambi rispetto a Genova

Anche il tecnico viola deve fare i conti con alcune assenze, quella di Atta a data da destinarsi (per il sovraccarico all'addome) cui si aggiunge il problema fisico (un nervo del piede schiacciato) di Ranieri che dunque dovrebbe accomodarsi in panchina, qualora fosse convocato. Inoltre Vanoli vuole apportare diverse modifiche rispetto alla formazione iniziale di Genova, dove lo stesso ex capitano non ha fatto bene. Ecco dunque che contro il Como potrebbe partire titolare Pongracic, che il tecnico aspetta con ansia dopo i Mondiali che gli hanno fatto saltare la preparazione. Ecco che potrebbe dunque ritrovare la maglia da titolare in coppia con Dragusin, soprattutto qualora Viery - con cui è in ballottaggio - dovesse essere spostato a sinistra al posto di Valdepenas. Insomma il brasiliano da centrale o terzino potrebbe trovare comunque una maglia. Sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Jimenez che in fase di spinta è un'arma in più. A centrocampo con Ndour e Fagioli potrebbe essere la volta di Brescianini, a meno che il tecnico non voglia riproporre Oulai pur reduce da una gara non positiva a Genova. Davanti Mastantuono ha subito l'operazione al dito, nulla di particolarmente grave, e il tecnico valuta se è il caso di farlo partire titolare ma alla fine sempre difficile rinunciare al talento argentino. Altrimenti le opzioni sono due, Gonçalves esterno o l'avanzamento di Jimenez con Joao Mario o Dodo (la sua esperienza potrebbe essere un quid in più) dietro. A sinistra e davanti rispetto a Genova rientrano dal 1' Njie e Pellegrini.

Probabile formazione anti-Como

FIORENTINA (4-3-3): 43 De Gea; 20 Jimenez, 3 Dragusin, 5 Pongracic, 33 Viery; 27 Ndour, 44 Fagioli, 4 Brescianini; 30 Mastantuono, 32 Pellegrino, 25 Njie.