Fiorentina-Como 0-0, assist di Ndour e tocco di punta di Gonçalves: Butez respinge

È un match ricco di occasioni quello al Franchi tra Fiorentina e Como. In queta fase della gara in particolare sono i viola a premere maggiormente. Altra bella imbucata centrale, stavolta di Ndour, che trova in area Pedro Gonçalves. Il portoghese controlla la sfera ma rimontato dalla difesa del Como e sbilanciato calcia debolmente di punta addosso a Butez.