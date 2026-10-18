Come mai l'analisi del fuorigioco di Pongracic ha richiesto così tanto tempo
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DAZN ha spiegato come mai l'analisi del fuorigioco di Marin Pongracic sul secondo gol della Fiorentina annullato a pochi istanti dalla fine del primo tempo ha richiesto così tanto. Quasi 10 minuti per stabilire se il difensore viola era oltre tutti prima di segnare e secondo la ricostruzione non starebbe funzionando il SAOT, il fuorigioco semi-automatico che dice quasi in diretta agli assistenti se si tratta di fuorigioco o meno. Perciò è stato usato il vecchio metodo che ha richiesto però molto più tempo visto il groviglio di gambe tra cui districarsi. Alla fine ne è emersa un'immagine in cui Pongracic ha oltre la linea quasi tutta la figura.
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