Fiorentina-Como 0-0, Douvikas e Liberali ad un passo dal gol del vantaggio

Si fa vedere anche il Como di Fabregas, colpo di testa di Douvikas su assist dalla destra di Milla e grande riflesso di De Gea. Sulla respinta il primo ad arrivare sul pallone è Liberali che controlla la sfera e calcia a botta sicura dall'area piccola spedendo però con il destro la conclusione sul fondo. Sospiro di sollievo per la Fiorentina.