Fiorentina-Como 0-0, assist di Mastantuono e girata di Pellegrino: viola ad un passo dal gol

Fiorentina-Como 0-0, assist di Mastantuono e girata di Pellegrino: viola ad un passo dal gol
Oggi alle 15:31Notizie di FV
di Redazione FV

Fiorentina ancora vicina al gol. Assist dalla destra di Mastantuono per il taglio sul primo palo di Pellegrino che gira la sfera con il destro ma trova la parata di Butez, su un tiro smorzato da Ramon.