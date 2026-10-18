Fiorentina-Como 1-2, Pongracic risponde a Liberali e Nico Paz: viola sotto di un gol all'intervallo

Fiorentina-Como 1-2, Pongracic risponde a Liberali e Nico Paz: viola sotto di un gol all'intervallo
Oggi alle 15:55Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina chiude il primo tempo al Franchi sotto per 2-1 contro il Como. Gli uomini di Paolo Vanoli, dopo aver sprecato molte occasioni da gol nella prima metà dei 45 minuti, subiscono un pesante uno-due da parte degli ospiti guidati da Fabregas che, prima con un bel sinistro di Liberali, e poi con un colpo di testa di Nico Paz sembravano aver indirizzato quasi definitivamente il match.

La viola però, al termine comunque di una buona prima frazione di gioco, è riuscita ad accorciare le distanze con un gol su sviluppi da corner da parte di Pongracic, al primo sigillo in Serie A in carriera, ed è andata ad un passo dal 2-2 con un gol, annulato dopo un lungo consulto Var, sempre a Pongracic, penalizzato da un fuorigioco millimetrico.