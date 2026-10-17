FirenzeViola Tornare in campo come in sella, dopo una caduta. E su Vanoli crescono le aspettative. Nella formazione cambi in difesa e bagarre in mezzo al campo

Contro il Como possibile sia Viery il centrale insieme a Dragusin, davanti l'argentino favorito su Beto, bagarre in mezzo al campo

Dunque di nuovo in campo, e anche se la lunga attesa dovuta alla sosta si è poi rivelata meno amara della ripresa è comunque una fortuna. In una settimana di silenzio dal Viola Park è Vanoli a trasmettere le sensazioni interne, lui che torna su quanto avvenuto a Genova, lui che inevitabilmente è il più esposto. A cominciare da oggi.

La reazione dopo l'approccio sbagliato di Genova

Che l'asticella delle aspettative nei confronti del tecnico potesse alzarsi era facile prevederlo, un po' meno che la dirigenza decidesse di non palesarsi (almeno a livello mediatico per rasserenare un ambiente che poco sta digerendo l'idea di un anno di transizione) ma intanto oggi contro il Como torna il campo a parlare e tanto basta. Anche e soprattutto in virtù dei passi indietro di Marassi le speranze di riprendersi in fretta chiamano in causa tecnico e squadra, che prima di qualsiasi altro aspetto dovranno curare l'approccio. Regalare al Como un tempo come avvenuto al cospetto della squadra di De Rossi, per intendersi, rischia di essere di nuovo fatale.

Cambi dietro

Anche per questo qualcosa cambierà nello scacchiere che il tecnico sta preparando, a cominciare da una difesa in cui la sostituzione di Ranieri è un'opzione realistica per via di qualche acciacco. La sua maglia se la giocano Pongracic e Viery, e non ci sarebbe da stupirsi se il brasiliano tornasse ad avere una chance dal primo minuto in quello che è un ruolo più congeniale rispetto a quello da terzino. Per il resto Jimenez a destra e Valdepenas a sinistra navigano verso identiche conferme rispetto al Genoa.

Bagarre a centrocampo

E' in mezzo il dubbio più complesso da sciogliere, almeno in termini di scelte che l'allenatore si augura di non sbagliare, anche per le eventuali ripercussioni sul match. Dopo giorni di dibattiti sull'eventuale bivio tra Gonçalves e Brescianini è la carta della continuità quella che il tecnico può mettere sul piatto, confermando il terzetto Fagioli, Oulai e Ndour e rimandando l'inserimento del portoghese solo a partita in corso. Davanti, poi, Pellegrino è favorito, così come lo sono Mastantuono e Njie per completare il reparto mediano