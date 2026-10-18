Fiorentina-Como 1-3, Kaiki vicino al poker: salva tutto Pongracic

Fiorentina-Como 1-3, Kaiki vicino al poker: salva tutto Pongracic
Oggi alle 16:35Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina rischia di sbandare e vedere aumentare il passivo al Franchi contro il Como. Kaiki si ritrova a tu per tu con De Gea in area piccola, servito da Caqueret, e calcia a botta sicura con il sinistro trovando però l'intervento provvidenziale in chiusura da parte di Marin Pongracic.