Live Fiorentina-Como 1-3, segui la diretta testuale del match!

17.05 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

17.03 - Nonostante le tantissime occasioni, al Franchi passa ancora una volta il Como. Decisive le reti di Liberali, Nico Paz e Douvikas, la Fiorentina resta a 4 punti in classifica.

90' +4' - FINISCE QUI. NIENTE DA FARE PER LA FIORENTINA, ARRIVA UN'ALTRA SCONFITTA. 3-1 PER IL COMO AL FRANCHI.

90' +2' - Ramon ostacola Beto al momento del colpo di testa a botta sicura. Si salva il Como.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

87' - Pongracic colpisce di testa su corner ma manda fuori. Ormai speranze al lumicino per la Fiorentina.

83' - Doppio cambio nel Como: dentro Ricci e Kambwala, fuori Da Cunha e Liberali.

82' - Beto si schianta su Butez ma era comunque in fuorigioco.

80' - Njie calcia da fuori area ma spara in curva. Niente, la porta proprio non riesce a prenderla.

79' - Cambio nella Fiorentina: dentro Beto, fuori Ndour.

78' - Butez para ancora su Fagioli, stavolta al tiro di sinistro.

77' - Clamoroso liscio di Ndour al momento del tiro, palla che sfugge via.

76' - Fagioli calcia dal limite ma Butez respinge.

74' - Che cosa ha sbagliato Njie! Colpo di testa da due metri su un cioccolatino di Brescianini, ma l'esterno viola riesce a prendere il palo. Incredibile.

73' - Giallo per Mastantuono in panchina, evidentemente per proteste.

72' - Tiro di Gnonto con il mancino che termina lentamente fuori.

71' - Gestisce palla il Como che prova a spegnere la partita. Fiorentina sulle gambe.

69' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Dodo e Brescianini, fuori Jimenez e Mastantuono.

66' - Incredibile salvataggio di Pongracic su Kaiki che era entrato come il burro in area e aveva calciato a botta sicura.

65' - Animi abbastanza abbattuti al Franchi. La rete del 3-1 ha spezzato le reni ai viola che stavano attaccando a testa bassa in cerca del pari.

63' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Viery e Goncalves, dentro Valdepenas e Gnonto.

61' - Cambio nel Como: fuori Nico Paz, dentro Perrone.

61' - Un'altra occasione monumentale per il Como frutto di un evidente fallo su Mastantuono. Doppio tiro a botta sicura di Caqueret e Liberali, si oppongono prima De Gea e poi Dragusin.

56' - La prima volta che il Como supera la metà campo, segna subito. Contropiede che trova Douvikas in area a tu per tu con Dragusin, il greco si sposta e calcia centrale ma De Gea non la prende. Gli passa sotto le gambe e fa 3-1 per gli ospiti.

56' - GOL DEL COMO. INCREDIBILE ERRORE DI DE GEA.

53' - Ndour! Calcia male dal limite con il mancino, blocca Butez.

52' - Doppio cross da corner della Fiorentina ma nulla di fatto.

48' - Clamorosa occasione fallita da Njie! Palla illuminante di Fagioli per l'esterno viola che prova il pallonetto sull'uscita alta di Butez, ma non trova lo specchio. Palla sull'esterno della rete.

47' - Pellegrino stoppa un pallone in area ma non riesce a lavorarlo, allontana il Como.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nel Como: dentro Kaiki al posto di Valle, ammonito nel primo tempo.

--- INTERVALLO ---

45' +9' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul 2-1 per il Como.

45' +8' - ANNULLATO IL GOL ALLA FIORENTINA. Incredibile al Franchi.

45' +7' - Decisione lunghissima da prendere, il VAR ha chiesto tempo.

45' +6' - Fiato sospeso al Franchi, ancora non c'è la decisione.

45' +4' - VAR che sta valutando la posizione di Pongracic al momento del cross perfetto dell'argentino. Il difensore con il piattone ha trovato l'angolino ma potrebbe anche essere fuorigioco.

45' +4' - GOOOOOLLL!!! GOOOLLL! SEGNA PONGRACIC SU CROSS DA PUNIZIONE DI MASTANTUONO. Da valutare la posizione del croato.

45' +3' - Giallo per Ramon che stende Viery sulla trequarti.

45' +2' - Testa contro testa tra Jimenez e Da Cunha ma tutto rientrato subito.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

44' - Mastantuono! L'argentino scappa sulla destra e mette in mezzo un tiro cross che esce di pochissimo a lato.

42' - Prima è Viery a colpire di testa a botta sicura su corner, Douvikas toglie il pallone dalla linea ma poi Pongracic è bravissimo a scaricare in rete il gol che riapre la sfida.

42' - GOOOLLL! GOOOOOLLL! PONGRACIC LA RIAPRE!

39' - Giallo per Nico Paz che scalcia Mastantuono.

36' - Il Como segna ancora, con Nico Paz che di testa trova l'angolino sotto l'incrocio su cross di Valle. Si fa durissima per la Fiorentina.

36' - ALTRO GOL DEL COMO. SEGNA NICO PAZ.

34' - Fallo piuttosto netto di Kempf su Pedro Goncalves, il Como riparte e Liberali la mette all'angolino portando avanti i suoi. Incredibile che il VAR confermi la rete.

34' - GOL DEL COMO. HA SEGNATO LIBERALI.

32' - Pellegrino! Mastantuono si libera alla grande e mette in mezzo basso, Pellegrino calcia a botta sicura ma Ramon si oppone e Butez può bloccare.

28' - Mastantuono bravissimo, recupera palla e viene fermato con le cattive da Valle in ripartenza: giallo per il terzino del Como.

27' - Ndour deve uscire per le cure e la Fiorentina resterà un minuto in 10.

26' - Ndour si immola su un tiro di Douvikas diretto in rete, viene colpito alla testa e richiede l'intervento dello staff sanitario.

25' - De Gea su Nico Paz! La Fiorentina soffre e stavolta il colpo di testa di Nico Paz è in porta ma con la mano di richiamo il portiere viola alza in corner.

24' - Caqueret colpisce di testa in area ma spara alto dopo un'azione prolungata del Como.

22' - Jimenez rischia perdendo palla da ultimo uomo su Douvikas ma poi lo raggiunge e recupera facendo anche un segno verso la curva.

20' - Nico Paz pericoloso con il mancino dal limite, Pongracic gli devia la conclusione in corner.

18' - Goncalves murato da Butez! Il portoghese calcia da due passi in caduta con il mancino ma Butez para con il corpo in uscita.

16' - Doppia grande occasione per il Como! De Gea non esce su un cross e Douvikas colpisce di testa da due passi ma il portiere si oppone, poi il pallone finisce a Liberali che incredibilmente calcia fuori. Che brivido per la Fiorentina.

15' - De Gea salva su Da Cunha! Goncalves cicca un pallone sulla propria trequarti e Da Cunha arriva al tiro angolato, De Gea però ci mette le mani e allunga in corner.

14' - Cambio nel Como: entra Ramon al posto di Chalobah.

12' - Problemi fisici per Chalobah che crolla a terra da solo. Difficile possa continuare in campo il difensore del Como.

10' - Occasione clamorosa fallita da Fagioli! Il centrocampista fa tutto bene dopo un'altra perla di Goncalves di tacco, supera Butez ma il tiro a porta vuota viene deviato e finisce fuori. Mani nei capelli per tutto il Franchi.

9' - Kempf ferma Njie! Palla illuminante di Pedro Goncalves che lancia l'esterno viola verso la porta avversaria. Njie però ci mette un po' a calciare e viene fermato da Kempf.

8' - Il Como sta un po' rallentando dopo i ritmi alti dei primissimi minuti. La Fiorentina prende campo.

5' - Pellegrino colpisce (male) di testa a centro area ma era in fuorigioco, nulla di fatto per la Fiorentina che crea però la prima occasione offensiva.

3' - Un paio di rischi presi dalla Fiorentina nel possesso palla in difesa. Il Como pressa e i ritmi sono subito alti.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dal Como, oggi in divisa bianca. Fiorentina in viola.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Como, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Artemio Franchi i viola sono pronti a scendere in campo contro la formazione allenata da Cesc Fabregas, in una gara che si preannuncia interessante e ricca di spunti nonostante le differenze di classifica tra le due squadre. Restate con noi per seguire tutte le emozioni della partita, con aggiornamenti in tempo reale direttamente dal Franchi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongračić, Viery; Ndour, Fagioli; Njie, Pedro Goncalves, Mastantuono, Pellegrino. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Cordeiro, Brescianini, Neto, Valdepeñas, Gomes, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirro, Ademi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Caqueret, Paz, Liberali; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Sánchez, Ramon, Perrone, Dossena, Lahdo, Da Silva, Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Tutu, Kambwala.