Fiorentina-Como 0-0, doppia occasione viola: Njie e Fagioli sprecano due assist di Gonçalves

Due clamorose palle gol in sequenza per la Fiorentina. Ispiratissimo Pedro Gonçalves che in entrambi i casi veste i panni dell'assistman. L'ex Sporting Lisbona ha prima mandato Njie verso la porta con un bel tocco d'esterno, con l'ex Torino che però si è visto murare all'ultimo il tiro da un recupero di Smolcic, e poi, sempre con una giocata di fino, ha messo Fagioli a tu per tu con Butez. Il centrocampista viola ha però temporeggiato troppo e dopo una serie di finte si è visto sporcare in angolo la conclusione dal recupero di Valle.