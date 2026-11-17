Parte la caccia al terzino: l'amico Mendes ha proposto un esubero del Milan

La Fiorentina si prepara al mercato di gennaio dove proverà ad acquistare anche un terzino sinistro: proposto ai viola Estupinan in uscita dal Milan

Si avvicina il mercato di gennaio e la Fiorentina si guarda intorno non solo per il centrocampo ma anche per la difesa dove, almeno nelle intenzioni attuali, sarebbe quella di aggiungere un terzino sinistro per permettere a Valdepenas di crescere con maggiore tranquillità e per lasciare il tempo a Parisi di tornare a una condizione tale da potersi giocare il posto con i compagni di reparto.

Jorge Mendes ha proposto Estupinan

Ormai da qualche settimana, come accade di consueto in questo periodo dell'anno, Paratici e i suoi collaboratori hanno fatto sapere agli agenti più o meno vicini, quali sono le necessità in vista del mercato di riparazione, dunque chiedendo di essere aggiornati su possibili terzini in uscita che potrebbero fare al caso dei viola. In questo senso, un amico di Paratici come Jorge Mendes ha già presentato un profilo che potrebbe interessare alla Fiorentina, ovvero Pervis Estupinan in uscita dal Milan.

L'ecuadoriano potrebbe partire anche in prestito

L'ecuadoriano con doppio passaporto spagnolo, non sta trovando grande spazio da quando nell'estate del 2025 è arrivato a Milano per 17 milioni di euro più 2 di bonus e anche Amorim, nonostante le 10 occasioni in cui lo ha utilizzato (446 il totale dei minuti giocati in questa stagione ndr), ha già dato il via libera al suo addio. Con un contratto fino al 2030, potrebbe anche partire con la formula del prestito, magari con un diritto di riscatto condizionato, anche perché il suo ingaggio di circa 2,5 milioni a stagione verrebbe così dimezzato per i restanti mesi di campionato.

Un'occasione per il rilancio

Il classe '98 veniva considerato un giocatore pronto a fare il grande salto nel calcio internazionale, ma proprio dalle parti di San Siro pare aver disperso un po' il proprio talento che comunque lo tiene ampiamente dentro ai piani della sua Nazionale. Jorge Mendes e la Gestifute sanno bene che l'occasione di Firenze potrebbe essere valida per garantirgli minuti e visibilità (al di là della classifica attuale della squadra di Vanoli) e per questo hanno già contattato i dirigenti al Viola Park. Per il momento si tratta solo di proposte e primi approcci, chissà che nelle prossime settimane non possa diventare una pista decisamente più concreta.