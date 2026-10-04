Un calendario in salita e una statistica tra le più dure: viola allo sprint

Tra le notizie oggi più lette su Firenzeviola.it c'è stata quella relativa al difficile calendario che attende i viola alla ripresa del campionato. Gli americani hanno una statistica per misurare la difficoltà del calendario in una determinata porzione della stagione - considerando quindi la forza degli avversari ma anche il loro momento di forma in relazione al proprio -: si chiama 'strenght of schedule', letteralmente 'forza-durezza della tabella' ed è rappresentata da un coefficiente. Possiamo calcolare anche la SoS (Strenght of Schedule) delle varie squadre di Serie A nel periodo tra il 10 ottobre e l'11 novembre. Una della SoS più alta è quell che ha la Fiorentina (7.83): la formazione di Vanoli avrà di fronte il Genoa a Marassi, il Como in casa, poi l'Inter a San Siro, l'Atalanta al Franchi, il Sassuolo al Mapei per chiudere questo mini-ciclo da brividi con la partitissima in casa contro la Juventus.