FirenzeViola La Fiorentina è desolante dal New Jersey a Bagno a Ripoli. Il disastro di Monza è lo specchio di un progetto mai iniziato

Dal presidente Commisso fino ai dirigenti del Viola Park passando da allenatore e giocatori: la Fiorentina è desolante e gli alibi sono finiti

La Fiorentina è desolante. Tante chiacchiere, una sosta per provare per l'ennesima volta a preparare una minima ripartenza affrontando squadre 'alla portata' per essere ricacciati in fondo senza appello, subendo altri tre gol e dando l'impressione di non poter fare quasi nulla per ribaltare un'altra annata da medioevo calcistico. Prendersela col singolo giocatore o solo con l'allenatore non ha senso, qui è tutta una desolazione che parte dal New Jersey e arriva fino a Bagno a Ripoli passando per lo stadio Franchi. Un'altra umiliazione che non ha spiegazione, dopo parole al vento come quelle ripetute dal tecnico in settimana ma dopo anche quelle non dette nel corso degli ultimi mesi da chi questa squadra l'ha costruita. Male.

La Fiorentina è stata costruita male

Tutto parte da questo aspetto. La Fiorentina è bellina nei singoli, intrigante nella qualità del potenziale, ma poi stringi stringi ha lacune che le scelte di due allenatori non hanno ancora colmato e dunque forse il problema è soprattutto legato a una ricostruzione fin qui fine a se stessa. 13 acquisti non hanno alzato il livello del centrocampo per esempio. Non hanno alzato quello della difesa, tanto che l'allenatore ha sottolineato le assenze dei giocatori che l'anno scorso si erano comunque salvati per il rotto della cuffia. Hanno rivoluzionato un attacco che non è riuscito a segnare contro una delle peggiori difese del campionato, nonostante siano stati ruotati tutti gli interpreti. Forse non sono inallenabili come sussurrava Grosso prima di andarsene in malo modo, ma sicuramente non sono nemmeno assemblati per svoltare dopo un anno sotto la soglia della mediocrità.

Vanoli non ha risolto niente

Poi ci sarebbe da parlare dell'allenatore tornato per guidare una squadra che 'fa sognare' e che per la seconda sosta consecutiva non riesce a motivare la squadra in vista di una sfida 'alla portata'. Doveva servire da lezione, che però ha colto più la squadra avversaria che i giocatori della Fiorentina. Non basta un approccio normale per vincere in Serie A. Servono intensità e carattere. Idee e gioco. Qualità sì, ma da organizzare in qualche modo. Ormai sono mesi che è tornato Vanoli, ma la Fiorentina ha sempre i soliti problemi e in più non ha ancora capito come vuole giocare. Evidentemente anche l'allenatore fa fatica a capire come può giocare questa squadra. E non è un problema da poco.

I calciatori hanno finito gli alibi per un rendimento così scarso

I giocatori infine. Sono sensibili? Non possono giocare in Serie A. Sono troppo giovani? E allora che almeno ci mettano l'intensità necessaria per giocare in Serie A. Qualcuno non parlava italiano, qualcun altro non aveva i minuti nelle gambe, altri ancora giocano sempre e comunque anche davanti a risultati imbarazzanti. Prima o poi qualcuno glielo dovrà ricordare: difendono la maglia della Fiorentina, non quella dell'oratorio o del calcetto del giovedì. Tutte le scuse del mondo non possono spiegare questa seconda ripresa post sosta in completo disarmo contro una squadra che sulla carta doveva temere l'arrivo dei viola e che invece ha banchettato su una carcassa senza nessun disturbo.

La riflessioni che spettano alla società

Riparte il tempo delle riflessioni, quello dei confronti, quello delle telefonate a tarda notte con i vertici del club, ovvero sia Giuseppe Commisso che Mediacom, che tutti ci auguriamo non vivano con indifferenza quanto accaduto a Monza ieri sera. Un conto è avere pazienza per una stagione dove si costruisce qualcosa, un altro è brancolare nel buio col rischio di inciampare all'indietro nell'anno che ogni tifoso ha sognato di vivere in tutt'altro modo rispetto a quanto sta accadendo. Nuova stagione, vecchia mediocrità e altrettanti brividi che corrono lungo la schiena. La società ha il potere di muoversi in qualsiasi direzione, ma eviti il silenzio e l'attendismo, perché sbagliare è umano, perseverare è diabolico.