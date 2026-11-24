FirenzeViola Difesa, allarme Dragusin: giallo a Monza, ora è a un passo dalla diffida

Radu Dragusin, da ier, rischia la diffida in Serie A. Con il cartellino giallo rimediato all’80’ nella sconfitta della Fiorentina per 3-0 sul campo del Monza, il difensore rumeno è salito a quota tre ammonizioni in campionato ed è ora a un solo provvedimento dall’entrare nell'elenco dei diffidati. I primi due gialli della sua stagione erano arrivati il 29 agosto alla seconda giornata, all’89’ nel ko interno per 3-0 contro il Frosinone, e il 2 novembre nel successo esterno per 4-2 sul campo del Sassuolo.

Per la retroguardia viola si profila dunque un’allerta disciplinare in vista dei prossimi impegni, visto e considerato che Viery e Pongracic sono attualmente infortunati.