Dagli inviati In ritiro nel salotto di casa: ma servirà? Al Viola Park la prova più dura sarà imparare a lottare per la salvezza

I viola in ritiro da giovedì a Bagno a Ripoli. Le "cinque stelle" di Paratici, il dubbio di Andreazzoli e la prova di Udine con un nuovo traguardo: 40 punti

Il primo effetto del 3-0 di Monza è stato un cambio di programma. Il secondo, più importante e radicale, un cambio di obiettivo. La Fiorentina ieri sera ha dormito al Viola Park al rientro dalla Brianza e da giovedì ci tornerà in ritiro (in realtà, un insolito "mini ritiro"...) per preparare la trasferta di Udine. Una scelta - condivisa tra tecnico e società - reputata inevitabile, visto che oltretutto ieri in sala stampa Paolo Vanoli ha fissato il nuovo traguardo stagionale che dovrà essere la stella polare da qui a fine maggio: "L’obiettivo è fare 40 punti, poi si vedrà". Alla squadra giovane e sbarazzina che doveva divertire (questo era il progetto estivo affidato a un altro allenatore) si chiede adesso di calarsi (per l'ennesima volta) nella lotta per la salvezza. E qui nasce il dubbio: quanto può realmente scuoterla un ritiro nel posto in cui più di ogni altro si sente a casa?

La punizione a cinque stelle

"Abbiamo il massimo qui al Viola Park, le cinque stelle a tutti i livelli", disse Fabio Paratici a febbraio, nel giorno della sua presentazione. Per il ds, le strutture erano uno dei motivi per credere nelle possibilità della Fiorentina anche con una classifica da allarme. Oggi però proprio quel vantaggio rende meno incisivo il segnale che il club vuole dare: si chiede, in sostanza, ai giocatori di uscire dalle proprie abitudini trattenendoli nel luogo in cui quelle abitudini si sono formate. Quasi una contraddizione, acuita dal fatto che i ritiri di oggi sono tutt'altra roba rispetto alle relegazioni "punitive" di qualche decina di anni fa, quando non esistevano internet, smartphone o computer. Di fatto, a Bagno a Ripoli, cambierà l’ora in cui finisce la giornata, perché dopo cena la squadra resterà al centro sportivo, ma il rischio è che il gruppo avverta più il cambio di orario che il cambio di prospettiva.

Il rischio di sentirsi troppo a casa

E il pensiero di Fabio Paratici di qualche mese fa non è stato il solo espresso sull'argomento: "Il Viola Park è… troppo", osservava in estate Aurelio Andreazzoli in un'intervista a La Nazione. Il tecnico della Primavera aveva spiegato il senso di quel giudizio così forte: "Star troppo bene a volte non è il viatico migliore per fare quello scalino". Parlava di ragazzi che devono imparare a guadagnarsi ciò che il club mette a loro disposizione ma il discorso vale anche per i grandi, ora che devono misurarsi con avversari che a ogni pallone daranno il peso di punti vitali in classifica. Il tempo in più insieme può servire, se porta lo spogliatoio a discutere di come si è sfilacciato al primo gol del Monza e di cosa ciascuno deve fare quando la partita gira male. Altrimenti il ritiro si esaurirà in qualche notte nel salotto di casa. E domenica, al primo pallone conteso a Udine, la Fiorentina rischierà di scoprire che a cambiare è stato soltanto il posto in cui ha dormito.