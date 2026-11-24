FirenzeViola Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta di scarico

Seduta di scarico in programma per la Fiorentina, che dopo la trasferta di Monza ha trascorso la notte al Viola Park. All’indomani della pesante sconfitta per 3-0 rimediata contro i biancorossi allo stadio Brianteo, la squadra viola tornerà in campo questa mattina al centro sportivo di Bagno a Ripoli per svolgere una seduta specifica, interamente dedicata al recupero delle energie e al lavoro defaticante dopo le fatiche della partita. Programma differente, invece, per i calciatori che non sono scesi in campo nella gara contro i brianzoli, i quali sosterranno un allenamento regolare a pieno regime, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e ritrovare la migliore condizione fisica.

Giorno libero e ritiro

Per la giornata di mercoledì è previsto un giorno di riposo per tutto il gruppo, prima della ripresa degli allenamenti fissata per giovedì. Da quel momento la Fiorentina entrerà in ritiro, dove resterà fino alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Una scelta che accompagnerà la squadra nella preparazione della partita, in un momento delicato della stagione e dopo una battuta d’arresto che impone una reazione immediata sul piano del gioco e dei risultati.