Fiorentina, hai visto che Kouadio? Il difensore di proprietà viola già nel mirino della Premier

Eddy Kouadio, difensore classe 2006 di proprietà della Fiorentina, è stato ieri a Monza, con la maglia dei brianzoli, il miglior difensore di marca viola presente sul campo. Un paradosso, visto quanto la società gigliata ha investito sul mercato questa estate, e visto soprattutto il rendimento dall'altra parte di quello che doveva essere il nuovo leader della difesa della Fiorentina, Radu Dragusin.

Kouadio, che ha un contratto fino al 30 giugno 2030 con i viola e che a Monza è in prestito secco, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com in questo avvio di stagione sta attirando l'attenzione di tanti club soprattutto in Premier League. Dal Brentford al Bournemouth, passando per Brighton, Hull City e soprattutto Everton: diverse le società che stanno raccogliendo informazioni su un ragazzo che l'ultimo contratto con la società gigliata l'ha sottoscritto lo scorso febbraio. Ancora presto per capire quale sarà la valutazione estiva, anche per sapere quali saranno i piani della Fiorentina per il futuro.