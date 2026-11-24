RFV Calamai: "L'unico che ci ha messo la faccia dopo il disastro di Monza è Vanoli. Nel futuro servono leader"

Luca Calamai nel suo cosueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del momento delicato di casa Fiorentina: "L’esperienza mi insegna che nei momenti di difficoltà sono i leader che ci mettono la faccia, si prendono la responsabilità, si caricano sulle spalle anche i più deboli. Se ci fate caso, nel dopo-Monza, nessuno ha fatto questo. L’unico a cui riconosco il merito di aver chiesto scusa ai tifosi è Vanoli.

Quindi il problema è: Fiorentina senza leader. Temo che non lo sia il presidente, non dimostra di esserlo Paratici che continua a nascondersi, non c’è all’interno della squadra un giocatore che ieri è andato via dicendo "io rappresento", "avete ragione", "cambieremo qualcosa". E allora mi auguro che nel futuro la Fiorentina riparta dai leader, in tutti i ruoli della società".