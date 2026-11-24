Andreazzoli verso la Y. League: "Siamo entusiasti: affidiamoci al nostro gioco"

Alla vigilia della sfida contro la Dinamo Tbilisi, valida per l’andata del terzo turno di Youth League, il tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha parlato ai canali ufficiali del club viola. L’allenatore ha raccontato le sensazioni della rifinitura e la giornata trascorsa con la squadra nella capitale georgiana.

Mister, manca poco alla sfida contro la Dinamo Tbilisi. Cosa ha visto nei suoi ragazzi durante la rifinitura?

"Ho visto entusiasmo, come mi aspettavo. In un ambiente del genere, d’altronde, non può mancare. L’organizzazione è stata perfetta e per questo dobbiamo ringraziare il nostro team manager, che stamani ci ha dato anche la possibilità di visitare la città. Abbiamo cercato di unire l’utile al dilettevole. Domani, però, dovremo cercare l’utile. Affrontiamo una buona squadra, che abbiamo visto giocare un bel calcio, e credo che siamo pronti. Sappiamo che ci sono situazioni da migliorare e ci siamo soffermati su alcuni aspetti a cui prestare attenzione e sui comportamenti da tenere in campo. Possiamo affidarci a un amico comune, il gioco, che ci permette di esprimerci molto bene".

Al di là della rifinitura, oggi avete avuto l’occasione di visitare Tbilisi tutti insieme. Che emozione è stata e che cosa rappresenta questa avventura europea per il gruppo?

"Ti posso dire quello che ho detto poco fa ai ragazzi. Occasioni come questa fanno capire quali opportunità si possono avere facendo bene le cose e avendo alle spalle una società che ci mette a disposizione tutto quello che ci ha messo a disposizione. A questa fiducia dobbiamo rispondere esprimendo tutto quello che abbiamo. Poi speriamo che arrivi anche il risultato".