FirenzeViola La pazienza è finita: a Monza il tifo è tornato a contestare (ma per ora solo la squadra)

Duri cori di contestazione a Monza, durante e dopo la gara. Il tifo organizzato mette ancora una volta la squadra sul banco degli imputati. Per ora risparmiata la società

Il credito di cui godeva la Fiorentina agli occhi dei suoi tifosi si sta esaurendo a una velocità impressionante. E la notte da incubo di Monza ha finito per riaprire una ferita che le recenti prestazioni contro Atalanta e Juventus sembravano aver almeno in parte rimarginato. È bastata un’ora di gioco, quella coincisa con il terzo gol dei brianzoli, per far esplodere la rabbia del settore ospiti del Brianteo, da cui si sono levati i primi cori di contestazione: "Fuori le palle" e "Per vincere bisogna correre". Il momento di maggiore tensione si è tuttavia registrato al triplice fischio, quando De Gea e compagni si sono presentati sotto lo spicchio di stadio occupato dai sostenitori gigliati, incassando una nuova, durissima reprimenda prima di imboccare a testa bassa il tunnel degli spogliatoi.

Società per ora fuori dal mirino

Per l’ennesima volta dall’inizio della stagione, dunque, il tifo organizzato ha avvertito la necessità di prendere una posizione pubblica nei confronti della squadra. Era già accaduto nei giorni più bui della gestione Grosso e, al pari di allora, anche ieri il bersaglio della protesta è stato individuato nei calciatori, senza che dalla Curva partissero strali all’indirizzo della società. Un distinguo non banale, che fotografa gli attuali rapporti tra le varie componenti del mondo viola ma che sarebbe imprudente considerare una cambiale in bianco per la dirigenza. Di certo, da domenica a Udine in poi, il popolo viola giudicherà con estrema severità ogni prova della formazione di Vanoli, chiamata a dare risposte che vadano al di là del mero risultato. Perché a indispettire Firenze, ancor prima di una classifica da brividi, è la disarmante facilità con cui questa Fiorentina finisce per arrendersi alle difficoltà.