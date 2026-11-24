FirenzeViola Corduneanu, altro ko per il Primavera viola nel Mondiale U17: eliminazione vicina

Il centrale classe 2009, schierato ancora una volta titolare, si è reso protagonista di un'altra buona partita al netto della sconfitta

Seconda sconfitta in due partite per la Romania al Mondiale Under 17 e per il difensore della Fiorentina Primavera Robert Corduneanu, il secondo giocatore viola assieme a Federico Croci impegnato nel torneo in corso in Qatar. Dopo il ko all’esordio contro il Messico, la selezione romena ha perso oggi pomeriggio 1-0 contro il Venezuela. Confermato dal primo minuto, il difensore classe 2009 ha giocato tutta la gara, offrendo un’altra prova convincente.

Venerdì il Camerun, qualificazione ancora possibile

A decidere la sfida è stato il gol di Lozada al 64’. Il Venezuela, già vittorioso contro il Camerun, ha così centrato la qualificazione ai sedicesimi con un turno d’anticipo. La Romania ha chiuso in dieci per il rosso diretto a Silitra al 77’ per gioco violento. I romeni sono ancora a zero punti, terzi nel girone e ultimi nella graduatoria delle migliori terze che possono accedere ai sedicesimi. Venerdì 27 novembre affronteranno il Camerun nell’ultima partita del girone, con la possibilità di rientrare in corsa per il passaggio del turno. In caso di mancato successo, l'eliminazione sarebbe automatica e Corduneanu tornerebbe subito a disposizione di Andreazzoli per le prossime sfide di campionato di dicembre.