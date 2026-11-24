Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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FirenzeViolaLa pazienza è finita: a Monza il tifo è tornato a contestare (ma per ora solo la squadra)
Basta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finitadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Basta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
2 La Fiorentina è desolante dal New Jersey a Bagno a Ripoli. Il disastro di Monza è lo specchio di un progetto mai iniziato
Copertina
FirenzeViolaLa Fiorentina è desolante dal New Jersey a Bagno a Ripoli. Il disastro di Monza è lo specchio di un progetto mai iniziato
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Tommaso LoretoUn filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
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