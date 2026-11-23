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Fiorentina mai sopra il 15° posto dalla terza giornata del campionato 2025-2026
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Dalla terza giornata del campionato 2025-2026, la Fiorentina non è mai stata capace di andare oltre al quindicesimo posto in classifica. Un dato eloquente che rispecchia in pieno il rendimento di una squadra che cambia allenatori e giocatori ma non cambia l'inerzia del proprio gioco e dei propri risultati.
Un altro dato che certifica la mediocrità assoluta dei viola dalla scorsa stagione a oggi è quello delle sconfitte, ben 21 nelle ultime 50 partite di campionato. Basti pensare anche al dato delle vittorie, che per quanto riguarda questa stagione sono state solo due, con due squadre tra le poche ad essere ancora alle spalle dei viola nella classifica della Serie A, ovvero Venezia e Sassuolo.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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