FirenzeViola Taranto fulcro del calcio femminile: presentate le iniziative previste in città

Il capoluogo pugliese ospiterà le Azzurre contro la Finlandia e la finale di Supercoppa Femminile. Presenti le autorità calcistiche e locali

Si è tenuta ieri (lunedì 23/11/2026 ndr) la conferenza stampa dal Palazzo di Città, nel Comune di Taranto, per presentare i due eventi legati al calcio femminile che coinvolgeranno la città pugliese dopo il successo di pubblico registrato durante i Giochi del Mediterraneo. Il capoluogo del Sud ospiterà il prossimo cinque dicembre la gara decisiva per l’approdo al Mondiale Femminile di Brasile 2027 e, successivamente, la finale di Supercoppa Femminile Italiana. Entrambe le gare saranno disputate allo Stadio Iacovone di Taranto. Presenti all’evento il primo cittadino tarantino Piero Bitetti, il CT delle Azzurre Andrea Soncin, la Presidente della FIGC Femminile Federica Cappelletti e il DG della SS Taranto Beppe Camicia. Presenti anche altre rappresentanze politiche del calcio locale.

Sia il CT Soncin che la Presidente Cappelletti, hanno sottolineato la passione viscerale dei tifosi tarantini che a settembre si sono presentati in massa a vedere l’Italia Femminile Under 19 che ai Giochi del Mediterraneo ha ottenuto una prestigiosa medaglia d’Argento. “Non vediamo l’ora di scendere in campo qui” – ha sottolineato Soncin. “Siamo stati travolti da una passione ed un entusiasmo travolgente. La speranza di tutti è quella di vivere una serata unica”, ha poi glissato.

“La scelta di Taranto conferma la volontà di portare il calcio femminile in tutto il Paese, valorizzando territori, impianti e comunità; la crescita del nostro movimento passa anche dalla capacità di costruire eventi, coinvolgere il pubblico e creare occasioni di incontro tra le società, le istituzioni e il territorio”, ha poi sottolineato la Presidente Cappelletti, affiancata dal trofeo della Supercoppa che Roma e Juventus si giocheranno a gennaio. Le prime stime indicano che i tagliandi messi a disposizione per la partita delle Azzurre ha superato quota duemila emissioni. Si prevede che si possa arrivare oltre cinquemila entro i prossimi giorni.

Nel corso dell’evento è stato proiettato anche un video saluto da parte di Cristiana Girelli che farà parte ovviamente della spedizione Azzurra. C’è voglia di calcio femminile a Taranto e la FIGC ha risposto portandolo nel capoluogo. I prezzi popolarissimi dei tagliandi messi a disposizione per la gara contro la Finlandia dovrebbe aiutare ad alzare i numeri della presenza di pubblico sulle tribune dello Stadio Iacovone che si prepara a vivere una notte nella quale l’Italia Femminile può scrivere un’altra meravigliosa pagina di storia.