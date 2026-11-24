Sabatini dopo il 3-0 di Monza: "Per salvarsi la Fiorentina si affidi a Fagioli"

Il noto giornalista e volto di Mediaset Sandro Sabatini ha visto dalla tribuna il 3-0 della Fiorentina a Monza e ne ha parlato sul suo canale YouTube, soffermandosi sulla prestazione dei viola e sulle scelte di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole: "Sull’azione del rigore ci si concentra solo sul tiro e sul tocco di braccio di Oulai, ma prima c’è un movimento da centravanti puro di Varela che manda completamente fuori tempo Dragusin. Sul secondo gol del Monza mi sono alzato ad applaudire perché dal vivo è stata un’azione splendida. Nella Fiorentina invece vedi Mastantuono puntare l’avversario, tornare indietro e frenare l’azione. Pellegrino attacca la profondità e si libera, ma non viene mai premiato perché si preferisce sempre ricominciare dal basso".

E poi ancora, altre dichiarazioni: "Mi fa piacere vedere Vanoli sulla panchina della Fiorentina, ma se sposta Njie a sinistra quando rende al massimo a destra e commette certi errori tattici, non va bene. A Firenze molti sembrano indicare Fagioli come il problema principale. Se la squadra vuole salvarsi deve affidargli le chiavi del centrocampo, altrimenti faccia pure come crede. Continuino pure a criticare Fagioli, poi però vorrei vedere chi sa far circolare il pallone. Ndour, per esempio, quanti tocchi fa prima di scaricarlo? Almeno cinque ogni volta".