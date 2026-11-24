FirenzeViola Fiorentina e la logica del mattoncino che non paga

E se alla fine Grosso avesse avuto ragione? Oggi sarebbe troppo facile dargliela in effetti e parlare di squadra inallenabile, come avrebbe fatto - secondo quanto filtrato dai portavoce societari - l’ormai ex tecnico viola dopo il terzo ko, ma di sicuro su una cosa aveva ragione, ci sono falle evidenti nella rosa. E il centrocampo senza filtro e uomini di rottura è l’esempio più lampante.

Lacune strutturali

Con la difesa già poco compatta di suo lasciata sempre sguarnita dai compagni. Non a caso due gol su tre nascono da errori dei due mediani, alla faccia dell’aiuto. Così come davanti ci sono giocatori che si specchiano nel loro talento (per chi ce l’ha ovviamente) senza capire che senza fame e un gioco di gruppo si va poco lontani. Manca poco al mercato, speriamo la dirigenza porti rimedi nei ruoli mancanti anche se sentir parlare di terzino sinistro lascia perplessi, serve davvero? Staremo a vedere.

Vanoli in confusione

Ma anche il tecnico appare in difficoltà, senza un’idea chiara di gioco (già due moduli cambiati e anche ieri sera invocava la difesa a tre, anche se forse per stringere le maglie dietro) che fa pensare a mosse della disperazione. Così come la gestione dei cambi poco comprensibile e soprattutto delle soste, mai produttive.

Percorso low profile e mattoncini che non pagano

Tecnico che ripropone il solito percorso dello scorso anno del “vorrei ma non posso” nelle partite che potevano (e possono) far fare il salto di qualità. Poco conta gioire di record quando arrivi quindicesimo. E infine la logica di “un mattoncino per volta” e del “meglio un anno dodicesimo per una Fiorentina più forte (mutuato da Paratici) non paga perché rappresenta un alibi alla mediocrità del presente. A volte per costruire bisogna fare gli straordinari e questa squadra di straordinario non ha nulla, neanche Mastantuono e De Gea, ridotti a semplici giocatori da salvezza.