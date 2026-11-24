Dagli inviati Dal Viola Park, la dirigenza viola ha lasciato il centro sportivo: anche i giocatori stanno uscendo

Non è una giornata come le altre in casa Fiorentina. La pesantissima sconfitta rimediata ieri sera a Monza, con un netto 3-0 che ha lasciato il segno, continua a far sentire i propri effetti nell'ambiente viola. Una prestazione deludente, che ha riacceso dubbi, malumori e interrogativi sul momento attraversato dalla squadra di Paolo Vanoli.

Secondo quanto filtra direttamente dal centro sportivo di Bagno a Ripoli, la dirigenza viola, rappresentata da Roberto Goretti e Alessandro Ferrari, avrebbe già lasciato la struttura. Anche la squadra starebbe progressivamente abbandonando il centro sportivo, con i calciatori che starebbero uscendo alla spicciolata. Un'immagine che arriva all'indomani di una serata decisamente amara, nella quale la Fiorentina è stata travolta dal Monza sotto i colpi di Varela e Robinson. Una sconfitta che pesa non soltanto per il risultato, ma soprattutto per il modo in cui è maturata e per le difficoltà mostrate dalla formazione viola.