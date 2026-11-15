Fagioli, a rischio panchina anche stasera contro il Belgio
Momento delicato quello che Nicolò Fagioli sta attraversando in casa viola dove la crescita di Oulai, e qualche prestazione negativa, ha inciso sulla sua presenza tra i titolari, ma intanto le cose non sembrano andare diversamente anche in Nazionale, dove Mancini l'ha convocato per le gare di Nations League che attendono gli Azzurri.
Doumbia favorito nel ballottaggio
Osservata dalla panchina la vittoria sulla Francia Fagioli si augura infatti di trovare spazio stasera nella gara che attende l'Italia in Belgio, seppure nelle previsioni della vigilia sia sfavorito nel ballottaggio con Doumbia, classe 2003 del Venezia che dovrebbe completare il reparto mediano con Barella e Tonali. In difesa prende corpo l'ipotesi di Palestra dal primo minuto, mentre al posto dell'infortunato Cambiaghi potrebbe giocare Vergara con Di Marco dall'altra parte.
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