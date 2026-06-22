Serie B, il Pisa riparte da Paolo Bianco: c'è l'annuncio per il nuovo tecnico
Il Pisa riparte come noto dalla serie B, dopo la retrocessione. La società, che nell'attuale stagione ha avuto prima Gilardino e poi Hiljemark in panchina, riparte da un nuovo tecnico, Paolo Bianco che ha invece festeggiato la promozione con il Monza. Ora c'è anche l'annuncio del club toscano:
"Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare che da oggi Paolo Bianco è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra. La sua carriera da allenatore inizia subito dopo il ritiro dall’attività di calciatore, culminata a Sassuolo con la prima storica promozione in serie A degli emiliani.
Dopo un breve periodo nel settore giovanile neroverde Paolo Bianco si fa subito notare in Serie C sulle panchine di Siracusa e Sicula Leonzio. Nel 2019 torna al Sassuolo entrando a far parte dello staff di Roberto De Zerbi che poi decide di seguire allo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022-23 il passaggio alla Juventus nello staff di Massimiliano Allegri, esperienza che precede di un anno il suo ritorno in panchina come Allenatore in 1 alla guida del Modena in Serie B. Nel febbraio 2025 l’approdo al Frosinone dove contribuisce ad una non facile salvezza in Cadetteria e quindi l’anno successivo il passaggio al Monza, squadra con cui conquista la promozione in Serie A.
Adesso per lui l’avventura in Nerazzurro. In bocca al lupo e benvenuto sotto la Torre"
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