Rubinho racconta Filippi: "Un 'mostro' nella preparazione delle partite. È il migliore in circolazione"

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Claudio Filippi sarà il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina. L'ex portiere Rubinho l'ha raccontato così a Radio FirenzeViola

La Fiorentina è pronta ad accogliere Claudio Filippi come nuovo preparatore dei portieri. Un allenatore che in Italia e all'estero viene considerato come uno dei migliori se non il migliore in circolazione. Dopo l'esperienza al Milan con Maignan e in seguito anche ai tanti anni da allenatore di Buffon alla Juventus, è pronto a iniziare una nuova esperienza al Viola Park. Una scelta voluta fortemente da Paratici, che punta a inserire sempre più figure di livello mondiale per porre le basi della Fiorentina del futuro.

"Filippi è il migliore in circolazione, ecco perché"

Per parlare di Filippi, Radio FirenzeViola ha contattato l'ex portiere della Juventus Rubinho, che non ha usato mezzi termini per descriverlo: "È il miglior preparatore in circolazione insieme a Spinelli dell'Inter". Poi per spiegare i motivi di questa affermazione ha aggiunto: "Filippi prepara i portieri per ogni partita senza tralasciare nessun dettaglio, con i giocatori che arrivano alla gara consapevoli di tutto. È maniacale, è un "mostro" nella preparazione di un match. Fa studiare i rigoristi, gli avversari bravi nel tiro da fuori e quelli che sono più pericolosi a distanza ravvicinata. Un portiere arriva a fare la partita conoscendo tutti i giocatori più pericolosi della squadra avversaria". Ma questo non è l'unico aspetto che ha colpito Rubinho nella sua esperienza con Filippi: "È maniaco anche del perfezionamento della tecnica. Lavora tutti i giorni sotto questo aspetto, se un portiere non fa le cose come piacciono a lui, fa ripetere l'esercizio all'infinito finché non raggiungi la perfezione. Tutti i portieri che lui ha allenato sono stati protagonisti nelle rispettive squadre e stagioni. Sono sicuro che alla Fiorentina farà un gran alvoro. Paratici ha fatto un investimento, dandogli 4 anni di contratto, significa che vogliono cambiare il reparto tecnico e prendere Filippi significa essere partiti col piede giusto".

Gli aneddoti di Rubinho ai tempi della Juventus con Filippi

Rubinho ha voluto raccontare anche un paio di aneddoti dell'esperienza in comune con Filippi e ha dichiarato: "Ogni partita facevamo la riunione dei portieri e io arrivavo 20 minuti prima degli altri perché amavo confrontarmi con lui che mi mostrava gli allenamenti di altri portieri, soprattutto dei giovani in prospettiva. Abbiamo avuto un grande legame alla Juventus. Un altro aneddoto è che ha voluto fortemente insegnarmi ad usare il piede sinistro e quando ho finito il lavoro con lui e ho lasciato la Juve, calciavo con precisione anche di mancino. Questo per far capire quanto sia maniacale negli aspetti tecnici".

Un auspicio per la Fiorentina

Infine un augurio in vista di questo nuovo connubio tra Claudio Filippi e la Fiorentina: "Spero che possa contribuire tantissimo alla crescita dei viola, perché come dico sempre reputo la Fiorentina come una squadra importantissima sia in Italia che in Europa. E Filippi è un tassello importante per costruire le basi del futuro del club a livello tecnico".