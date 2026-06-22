RFV Calamai: "De Gea in uscita: sarebbe stato prezioso. Non mi spiego i sostituti"

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Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all’interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così delle notizie che riguardano il futuro della porta della Fiorentina: "Mi ha colpito molto la tematica legata ai portieri. C'è una notizia che mi piace, cioè che arriva Filippi come nuovo preparatore, anche se devo dire che negli ultimi anni la Fiorentina ha avuto preparatori di altissimo livello.

Per il resto ci sono cose che non tornano, come per esempio De Gea sia in uscita: sarebbe prezioso che il portiere spagnolo restasse almeno per questa stagione. Il giocatore vale punti e in una Fiorentina rinnovata io De Gea lo terrei ancora un anno, anche se so che l'ingaggio peso. Ma mi lascia ancora più perplesso che si cerchi il sostituto di De Gea pescando nella Lazio con Mandas o nel Lecce con Falcone. L'unica cosa che mi farebbe digerire l'addio di De Gea sarebbe la promozione a pieno titolo del giovane Martinelli".