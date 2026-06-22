No della Fiorentina al Torino per Fortini: 5 milioni ritenuti troppo pochi

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Il Torino ha messo gli occhi su due giovani della Fiorentina. Il primo è Niccolò Fortini, in scadenza tra un anno e nella lista dei partenti visto che per il rinnovo non ci sono segnali di disgelo. Il secondo è Lorenzo Amatucci, classe 2004 tornato dal prestito al Las Palmas e pronto ad una nuova avventura lontano da Firenze nonostante le buone prestazioni offerte nella Serie B spagnola la stagione appena terminata.

Per quanto riguarda Fortini, La Stampa oggi riporta come il Torino avesse formulato nei giorni scorsi un'offerta da 5 milioni di euro alla Fiorentina: il club viola però li avrebbe ritenuti insufficienti, rispedendo l'offerta al mittente. Questo non ha in ogni caso fermato i contatti che sono andati avanti anche nel weekend per trovare una soluzione che possa mettere tutti d'accordo.