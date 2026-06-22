Oggi il nuovo presidente della FIGC. Gravina: "Lascio il calcio in buone mani"

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Oggi si elegge in FIGC il nuovo presidente federale, erede del dimissionario Gabriele Gravina. Proprio l'ex presidente, ai cronisti presenti fuori dall'hotel di Roma in cui avverranno le elezioni (i candidati sono due, Malagò e Abete), ha detto: "“Io devo ringraziare voi e il calcio, è stata un’esperienza bellissima. Devo fare gli auguri e un grande in bocca al lupo ai due candidati. Il calcio sarà in buone mani, sicuramente”. Le parole riporta da TMW. Poi Gravina ha risposto alla domanda su cosa non rifarebbe: “L’ho già detto, sarei dovuto andare via prima”.