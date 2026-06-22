Su Favasuli Atalanta, Roma e Sassuolo. Il Catanzaro spera in un'asta

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Su Costantino Favasuli, 22enne esterno prodotto del settore giovanile della Fiorentina messosi in mostra con la maglia del Catanzaro e della Nazionale nella spedizione di Baldini, si sono accesi i riflettori di diversi club di Serie A. Il Corriere dello Sport - Stadio scrive stamani che in questo momento è una corsa a tre per il calciatore abile sulla fascia e nominato dalla Lega B miglior laterale destro under 23: Favasuli è corteggiato da Sassuolo, Atalanta e Roma.

Il ds del Catanzaro Polito però non se ne priverà facilmente e comunque punta a un’asta che possa migliorare la clausola rescissoria fissata a 6 milioni di euro da dividere equamente con la Fiorentina, che mantiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore.