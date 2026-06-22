De Vrij saluta la Serie A: atteso oggi ad Atene dal Panathinaikos
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Stefan de Vrij saluta la Serie A. Il difensore ex Lazio e a questo punto prossimo ex Inter, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, com riporta TMW è atteso ad Atene nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche col Panathinaikos. Inizierà così la sua nuova avventura in Grecia dopo aver passato gli ultimi dodici anni in Italia. Otto dei quali all'Inter, club che lo aveva messo nella lista dei partenti e che lo saluterà dopo che De Vrij in nerazzurro ha giocato questa stagione 1166 minuti suddivisi in 17 apparizioni tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.
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