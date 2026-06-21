Mancini sul Mondiale: "Non riesco a vedere le partite. Fa troppo male"
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In una intervista rilasciata a Sky Sport, il difensore della Roma, Gianluca Mancini ha parlato delle sue sensazioni sul Mondiale in corso: "Non sto vedendo le partite perché mi fa troppo male non essere lì, mi provoca dolore, al massimo guardo gli highlights. Se per tre volte non abbiamo centrato la qualificazione ci sono diversi motivi, non è solo un problema di settore giovanile o di allenatori. Speriamo di risolverlo in futuro, ma sono convinto che, con il duro lavoro e con un percorso che parte dai settori giovanili, torneremo ad esserci”
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