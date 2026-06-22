La Fiorentina segue ancora Cancellieri. Due assist della Lazio ai viola

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La Fiorentina e Fabio Paratici si stanno muovendo su più fronti per consegnare a Fabio Grosso una rosa competitiva e completa entro l'inizio della stagione con particolare riguardo alle fasce, reparto da rinforzare in toto. Secondo quanto riporta TMW, per il ruolo di esterno non c'è solo Koleosho ma anche Matteo Cancellieri della Lazio.

A favorire la trattativa ci sarebbero anche due elementi che aiutano il club viola. Innanzitutto il fatto che Cancellieri è legato alla Lazio da un accordo in scadenza nel 2027 e il club biancoceleste potrebbe decidere di valutare offerte per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno. Inoltre, l'autofinanziamento imposto ai capitolini obbliga Lotito e soci a vendere prima di acquistare e l'addio di Cancellieri favorirebbe nuovi innesti.