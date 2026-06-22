Antognoni adesso riflette: "Centenario? C'è tempo, per ora dico nì"

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Giancarlo Antognoni , presente a Torino all'evento organizzato dalla "Fondazione Vialli e Mauro", ha parlato a Tuttomercatoweb aprendo per la prima volta alla possibilità di partecipare al Centenario della Fiorentina. Ecco le sue parole

Di vederla al centenario della Fiorentina non c'è proprio margine? "Vediamo, c'è ancora tempo. In questo momento non ci penso. Il centenario è una festa importante per la gente: le proprietà vanno e vengono, i tifosi invece restano sempre. Detto ciò, per quello che ho subito ultimamente il mio è un 'nì', più vicino al no che al sì (ride, ndr). A me dispiace per i tifosi se non dovessi esserci ma non dipende soltanto da me, è una cosa reciproca con la Società".

Grosso è una scelta giusta per i viola? "E' un allenatore bravo che serviva alla Fiorentina per rilanciarsi dopo una stagione negativa. Grosso ha dimostrato nella sua carriera di essere un tecnico bravo, che adotta un sistema di gioco offensivo. Il fiorentino oggi ha bisogno di vedere una bella squadra che gioca bene, perché poi i risultati sono sempre difficili da raggiungere"