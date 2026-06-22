Il Modena vuole Harder e la trattativa con la Fiorentina è a un livello avanzato

Il Modena vuole Harder e la trattativa con la Fiorentina è a un livello avanzatoFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:33News
di Redazione FV

Il Modena sta continuando a lavorare per costruire la squadra migliore possibile per Daniele Galloppa, allenatore appena arrivato dopo l'esperienza alla Fiorentina Primavera. E come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, dopo aver chiuso per il difensore Ronco, ora uno degli obiettivi principali per il centrocampo del club emiliano è una vecchia conoscenza di Galloppa proprio alla Fiorentina: Jonas Harder, 20enne di ritorno a Firenze dopo il prestito al Padova. I colloqui con la Fiorentina stanno andando avanti in modo positivo e le parti sembrano essere già a un livello avanzato della trattativa, riporta il quotidiano.