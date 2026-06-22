Mondiali, nella notte pari 2-2 tra Uruguay e Capo Verde. Nell'Egitto segna Salah

vedi letture

Nella notte si sono giocate due partite importanti per il Mondiale di calcio in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nel gruppo H (di Spagna e Arabia Saudita), è finita 2-2 tra l'Uruguay di Marcelo Bielsa e Capo Verde, vera e propria cenerentola dell'edizione che dopo aver fermato sul pari la Spagna si è ripetuta in una partita rocambolesca contro i sudamericani. Un risultato che mette a rischio la qualificazione al prossimo turno dell'Uruguay, dal momento che ora la classifica vede le due Nazionali appaiate a 2 punti con l'ultimo turno leggermente più favorevole a Capo Verde che affronterà l'Arabia Saudita.

Nell'altra partita invece c'è stato il ritorno al gol di Mohamed Salah nel 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda, crollata nel secondo tempo dopo aver sbloccato la gara con Surman. Di Ziko e Hassan le altre reti dell'Egitto che ha ipotecato così il passaggio alla fase finale.