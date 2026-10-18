Sentite Calvarese: "Sullo 0-1 del Como Di Bello coerente con la linea arbitrale adottata"

L'episodio che ha portato al vantaggio del Como contro la Fiorentina continua a far discutere. Nel match del Franchi, terminato 1-3 per la squadra di Cesc Fàbregas, l'arbitro Di Bello ha lasciato correre sul contatto tra Milla e Pedro Gonçalves, da cui è nata l'azione culminata con il gol dell'1-0 ospite firmato da Liberali. Sulla decisione è intervenuto anche l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che ha analizzato l'episodio attraverso il proprio profilo X.

«Lo 0-1 di Liberali in Fiorentina-Como nasce da un fallo di Milla su Pedro Gonçalves. Sbaglia Di Bello, ma il mancato intervento del VAR è coerente con la linea adottata quest'anno», ha scritto Calvarese. Secondo l'ex direttore di gara, dunque, il contatto avrebbe dovuto essere sanzionato dall'arbitro, mentre la mancata revisione al monitor risulta in linea con l'orientamento seguito in questa stagione per gli interventi del VAR. Un episodio che ha alimentato le proteste viola in una gara poi chiusa con la vittoria del Como per 3-1.