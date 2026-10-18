Alle 18 c'è Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali della sfida di Serie A
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Alle 18 la Serie A continua il suo programma con la sfida tra Milan e Atalanta. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda Allenatore: Ruben Amorim
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic Allenatore: Maurizio Sarri
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