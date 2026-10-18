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Fiorentina-Como 1-3, chi è il miglior viola in campo? Vota il nostro sondaggio!
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Una Fiorentina sfortunata e sbadata in difesa perde anche contro il Como, con la squadra di Cesc Fabregas che arriva alla quarta vittoria consecutiva al Franchi. Alla settima di Serie A finisce 3-1 per gli ospiti, grazie alle reti di Liberali (primo centro in Serie A), Nico Paz e Douvikas - rete viola di Marin Pongracic -. Come ogni post-partita vi chiediamo di indicare il migliore in campo nelle fila viola col consueto Top Fv. Qui sotto potete votare il sondaggio:
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FirenzeViolaFiorentina-Como 1-3, i viola cadono ancora in casa: quinta sconfitta in Serie Adi Redazione FV
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