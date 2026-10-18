Alle 20.45 c'è Juventus-Lazio: ecco le formazioni ufficiali del match

Il big match della settima di Serie A parte alle 20.45 allo Stadium di Torino, dove la Juventus riceve la Lazio potenzialmente prima (è a -3 dall'Inter con una gara in meno). Cambio modulo per Luciano Spalletti che ha scelto di mandare in campo la sua Juventus con il 3-4-2-1. Non ci saranno insieme dal primo minuti Woltemade e Kolo Muani, con il tecnico di Certaldo che ha scelto il francese, mentre il tedesco si accomoderà inizialmente in panchina. Alle spalle della prima punta spazio alla coppia formata da Alajbegovic e Nico Gonzalez. Dall'altra parte nessuna sorpresa, con Rino Gattuso che ha confermato il classico 4-3-3. In attacco confermato Noslin, con Isaksen e Zaccagni sulle corsie laterali. Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Celik; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti. LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.